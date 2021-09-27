У Росії двох офіцерів спецназу звинувачують у сексуальному насиллі над рядовими

У Росії двох офіцерів спецназу звинувачують у сексуальному насиллі над рядовими

Майор і капітан вимагали гроші у пересічних. У разі відмови вони гвалтували солдатів.

У Хабаровському краї Росії командира військової частини спецназу і його заступника звинувачують в сексуальному насиллі над рядовими солдатами. Проти майора і капітана порушено кримінальну справу.

Про це повідомляє "Сибір. Реалії" і "Тайга.інфо".

Командир 78 окремої роти спеціального призначення та його заступник вимагали гроші у пересічних. У разі відмови вони ґвалтували солдатів.

Останній випадок стався у січні 2021 року. Майор наказав фельдшеру поставити військовослужбовцю клізму з водою.

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"Потім майор змусив рядового лягти на стіл животом, залишивши ноги на підлозі, після чого, під загрозою насильства, ввів в анальний отвір рядового держак від швабри з одягненим на нього презервативом. Капітан знімав на камеру свого мобільного телефону все, що відбувається", — повідомляється в документі, текст якого потрапив у розпорядження журналістів.

8-16 листопада 2020 року в Уссурійську майор вимагав гроші від іншого рядового "на потреби роти". Після відмови командир наказав солдату роздягнутися догола. Рядового побили, зв'язали йому руки мотузкою, прив'язали до дерева і погрожували зґвалтуванням.

У серпні 2020 року єфрейтора і рядового доставили до майору на "виховну бесіду".

"Командир узяв дерев'яну швабру, одягнув на її держак медичну рукавичку, і почав водити їй в області сідниць єфрейтора, погрожуючи зґвалтувати його нею", — повідомляється в документі.

Відзначається, що 78-я окрема рота спеціального призначення раніше базувалася в окупованому Сімферополі. Чи є серед постраждалих жителі захопленого півострова, яких примусово "призвали" в армію РФ — поки невідомо.

У військових частинах РФ дідівщина — поширене явище. Нерідко солдати, отримавши доступ до зброї, вбивають своїх кривдників.

Так, в 2019 році в одній з військових частин Читинського району в Забайкаллі в Росії сталася стрілянина. Загинуло вісім осіб, серед яких — солдати-строковики.

Два роки до цього в Росії вбили строковика, який розстріляв своїх товаришів по службі. Під час затримання він чинив збройний опір.

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