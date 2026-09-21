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У Росії димить Башкортостан: дрони вгатили по НПЗ за 1600 км від кордону (фото)
Атака дронів на Уфу уразила центр російської нафтопереробки із потужністю понад 23 млн т на рік.
Безпілотники 21 вересня дісталися до Башкортостану в Росії, атакувавши нафтопереробний завод «Башнєфть» в Уфі. Надзвичайні події в регіоні призвели до закриття місцевого аеропорту та посилення режиму безпеки.
Про це повідомили українські та російські телеграм-канали.
Уранці 21 вересня, ймовірно, українські дрони атакували Уфу, внаслідок чого було уражено нафтопереробну інфраструктуру «Башнєфті» — одного з найбільших центрів переробки нафти в Росії.
Після атаки в місті тимчасово призупинили роботу місцевого аеропорту, а також запровадили режим безпілотної небезпеки.
Уфа розташована приблизно за 1600 км від українського кордону. Потужність розташованих там нафтопереробних підприємств перевищує 23 млн тонн нафти на рік.
З урахуванням ураження Московського НПЗ 20 вересня, від початку місяця внаслідок атак було паралізовано близько 10% потужностей російської нафтопереробної галузі.
Що відомо про «Башнєфть»?
«Башнєфть» — одна з найбільших нафтових компаній Росії, основні потужності якої розташовані в Башкортостані. Компанія займається видобутком і переробкою нафти, а також виробництвом нафтопродуктів.
До складу її нафтопереробного комплексу в Уфі входять заводи «Башнєфть-Новойл», «Башнєфть-УНПЗ» та «Уфанєфтєхім». Контрольний пакет акцій «Башнєфти» належить російській державній компанії «Роснєфть».
Підприємства «Башнєфти» вже неодноразово ставали цілями атак безпілотників, унаслідок яких виникали пожежі та зупинялися окремі виробничі установки.
Нагадаємо, у ніч проти 20 вересня Москву та область масово атакували безпілотники. У Підмосков’ї пролунали вибухи й спалахнули пожежі, зокрема на складах у Соф’їно та в районі НПЗ в Капотні. Мер Москви Сергій Собянін заявив про роботу ППО та нібито знищення 450 дронів на підльоті до російської столиці. Через обмеження компанія «Аерофлот» була змушена змінити та перенести рейси.