У Росії димить Башкортостан: дрони вгатили по НПЗ за 1600 км від кордону (фото)

Дим над Уфою після дронової атаки 21 вересня / © Exilenova+

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Безпілотники 21 вересня дісталися до Башкортостану в Росії, атакувавши нафтопереробний завод «Башнєфть» в Уфі. Надзвичайні події в регіоні призвели до закриття місцевого аеропорту та посилення режиму безпеки.

Про це повідомили українські та російські телеграм-канали.

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Уранці 21 вересня, ймовірно, українські дрони атакували Уфу, внаслідок чого було уражено нафтопереробну інфраструктуру «Башнєфті» — одного з найбільших центрів переробки нафти в Росії.

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Після атаки в місті тимчасово призупинили роботу місцевого аеропорту, а також запровадили режим безпілотної небезпеки.

Уфа розташована приблизно за 1600 км від українського кордону. Потужність розташованих там нафтопереробних підприємств перевищує 23 млн тонн нафти на рік.

З урахуванням ураження Московського НПЗ 20 вересня, від початку місяця внаслідок атак було паралізовано близько 10% потужностей російської нафтопереробної галузі.

Що відомо про «Башнєфть»?

«Башнєфть» — одна з найбільших нафтових компаній Росії, основні потужності якої розташовані в Башкортостані. Компанія займається видобутком і переробкою нафти, а також виробництвом нафтопродуктів.

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До складу її нафтопереробного комплексу в Уфі входять заводи «Башнєфть-Новойл», «Башнєфть-УНПЗ» та «Уфанєфтєхім». Контрольний пакет акцій «Башнєфти» належить російській державній компанії «Роснєфть».

Підприємства «Башнєфти» вже неодноразово ставали цілями атак безпілотників, унаслідок яких виникали пожежі та зупинялися окремі виробничі установки.

Дим над Уфою після дронової атаки 21 вересня / © Exilenova+

Нагадаємо, у ніч проти 20 вересня Москву та область масово атакували безпілотники. У Підмосков’ї пролунали вибухи й спалахнули пожежі, зокрема на складах у Соф’їно та в районі НПЗ в Капотні. Мер Москви Сергій Собянін заявив про роботу ППО та нібито знищення 450 дронів на підльоті до російської столиці. Через обмеження компанія «Аерофлот» була змушена змінити та перенести рейси.

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