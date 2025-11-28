ТСН у соціальних мережах

У Росії епічно спалахнув склад у промисловій зоні, де збирають "Шахеди"

Приборкати пожежу намагаються місцеві рятувальники, до гасіння залучили вертоліт.

Пожежа в Алабузі

Пожежа в промисловій зоні "Алабуга", де збирають "Шахеди" / © із соцмереж

Увечері в п’ятницю, 28 листопада, у російській республіці Татарстан спалахнула масштабна пожежа в особливій економічній зоні «Алабуга», де збирають «Шахеди».

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та пропагандисти російських ЗМІ.

Пожежа сталася на складі акумуляторів, вогонь охопив площу 5 тисяч кв. м.

За інформацією РЕН ТВ, у складському приміщенні стався частковий обвал покрівлі.

З будівлі самостійно евакуювалися понад 300 людей.

/ © із соцмереж

© із соцмереж

Приборкати пожежу намагаються місцеві рятувальники, до гасіння залучили вертоліт.

Раніше повідомлялося, що Росія розширює завод з виробництва дронів в «Алабузі» — особливій економічній зоні промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Республіки Татарстан.

Супутникові знімки свідчать, що на території зведено десятки нових будівель, серед яких нові гуртожитки та виробничі приміщення.

Нагадаємо, цього ж дня, 28 листопада, у Чорному морі неподалік турецького узбережжя майже одночасно вибухнули та загорілися два танкери, які перебували під міжнародними санкціями через перевезення російської нафти.

