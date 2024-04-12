У Росії фіксують розгул насилля з боку “ветеранів” війни в Україні: цифри вражають

Минулого року кількість насильницьких злочинів, скоєних окупантами після повернення додому, збільшилася в 13 разів.

Майже дві сотні росіян, які були учасниками війни проти України, засуджені за насильницькі злочини після повернення додому.

Про це повідомляє видання "Новая газета Европа".

Цифри, які наведені в дослідженні, що базується на офіційних даних судової влади РФ, вражають.

За два роки війни, яку веде РФ в Україні, окупанти після повернення додому були звинувачені у 192 насильницьких злочинах. Зокрема, 49 справ було порушено за вбивство, 143 фігуранти проходили як обвинувачені у справах про заподіяння шкоди здоров'ю різного ступеня тяжкості, з них 26 - завершилися смертю потерпілого.

Серед засуджених за злочини проти життя і здоров'я кожен шостий — військовий РФ.

Як зазначає видання, з кожним місяцем бойових дій таких злочинів стає все більше. У 2023 році їхня кількість збільшилася в 13 разів, у перші шість місяців минулого року учасники так званої “СВО” встановили рекорд за кількістю злочинів сексуального характеру.

"25 лютого в якутському селищі 35-річний ветеран "СВО" зарубав сокирою переможницю конкурсу "Кращий учитель Росії". Через місяць інший військовий зґвалтував 9-річну школярку з Кургану... За вбивство шістьох жителів карельського села затримали 37-річного вагнерівця, а в жовтні справу порушили проти ще одного найманця - він убив свою чотирирічну падчерку", - пише видання.

За інформацією видання, за два роки “ветеранам” війни в Україні російські суди винесли понад 2,5 тисячі вироків у кримінальних справах. І більш, ніж у половині випадків, їм пом'якшували покарання через “участь у СВО”.

Натомість набагато “страшнішим” злочином російське правосуддя вважає самовільне залишення частини. Від початку вторгнення суди винесли 1392 таких вироки. Більшість засуджених отримали реальні терміни. При цьому 30 солдатів, які відмовилися воювати проти українців, були засуджені за дезертирство, за яке в Росії передбачено до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, окупанти також скоюють вбивства своїх товаришів та командирів на війні. Нещодавно російський солдат розповів матері про вбивство командира, який не подобався особовому складу.

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