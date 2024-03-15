У Росії фіксують збої в системі онлайн-голосування на "виборах Путіна": що сталося

Серйозну DDoS-атаку зафіксовано також на систему відеоспостереження на виборчих дільницях.

У перший день так званих виборів президента РФ в роботі системи електронного голосування сталися серйозні проблеми — сайт mos.ru, на якому росіяни могли б віддати свій "електронний голос", чомусь не працює.

Російські офіційні інформагентства повідомляють також, що серйозну DDoS-атаку зафіксовано на систему відеоспостереження на виборчих дільницях

Як повідомляють джерела РБК-Україна з посиланням на власні джерела в українських спецслужбах, збої в роботі електронних систем зумовлені роботою кіберфахівців ГУР Міноборони України.

Російська центральна виборча комісія знайшла виправдання проблем з доступом до сайту для електронного голосування в тому, що він перевантажений через "безпрецедентну кількість охочих проголосувати". Мовляв, тому система працює у режимі черги.

Тим часом росіяни масово нарікають на труднощі з електронним голосуванням.

Нагадаємо, вибори у Росії супроводжуються масовими акціями протесту, під час яких люди в різних містах РФ кидають "коктейлі Молотова" на виборчих дільницях, підпалюють урни для голосування або заливають бюлетені зеленкою та чорнилами.

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