У Росії горе-матір викинула немовля у коробці на мороз -20

Відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство неповнолітньої.

Біля села Сосновка, що під Новосибірськом, на 20-градусний мороз горе-матір викинула власне немовля. Дівчинці було лише 3 дні.

Про це повідомляє BBC.News.

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Це сталося на Різдво 7 січня. Знайшли дівчинку посеред дороги підлітки. Вона була у коробці.

На диво, дівчинка вижила. Згодом її терміново доставили до лікарні. Там оглянули і визнали повністю здоровою. У неї немає ознак обмороження. Дівчинку перевели у дитячу лікарню, де вона перебуває вже кілька днів.

Зазначається, правоохоронці розшукує матір. Відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство неповнолітньої.

В інтерв'ю виданню NGS.ru батько одного з підлітків Дмитро Литвинов розповів, як вдалося знайти дитину. За його словами, п'ятеро друзів пішли гуляти на Різдво. На дорозі вони побачили коробку, а в ній - дитину. У коробці була ковдра, пляшка і маленька дівчинка. Один з підлітків, Ренат, відразу подзвонив батьку. Той на машині швидко відвіз дитину до міської лікарні, де немовля оглянули. Сім'я Литвинових, яка вже має трьох синів, хоче удочерити дівчинку.

Раніше повідомляли, що Харкові іноземка народжувала вдома і ледь не померла, а медикам довелося реанімувати немовля.

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