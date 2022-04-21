У Росії горить інститут Військ Повітряно-космічної оборони: там розробляли "Іскандери"

У Росії горить інститут Військ Повітряно-космічної оборони: там розробляли "Іскандери"

У російському місті Тверь 21 квітня спалахнула масштабна пожежа у другому Центральному Науково-дослідному інституті Військ Повітряно-космічної оборони Росії на вул. Афанасія Нікітіна.

Все місто заволокло димом, а люди стрибають з другого поверху будівлі, що палає, пишуть у місцевих соцмережах. Зауважимо, що в цьому інституті розробляли зенітно-ракетні комплекс С-300 та працювали над ракетним комплексом "Іскандер".

Повідомлення про спалах в інституті надійшло до чергової служби МНС РФ 21 квітня об 11:08, пише місцеве видання Tverigrad. На місце виїхали кілька машин "швидкої допомоги".

За даними Telegram-каналі про події "112", внаслідок пожежі попередньо загинули п'ятеро людей. А кількість постраждалих – близько 17.

Всіх співробітників установи евакуйовано. Площа пожежі становить близько тисячі кв. м. і їй надано другий рівень складності.

Нагадаємо, тим часом росіяни у Чорному морі проводять пошукові роботи на місці затоплення крейсера "Москва".

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