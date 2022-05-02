У Росії горить пороховий завод, який виготовляє ППО та заряди до "Градів" і "Смерчів" (відео)

У Росії горить пороховий завод, який виготовляє ППО та заряди до "Градів" і "Смерчів" (відео)

На Пермському пороховому заводі в Росії 1 травня сталася смертельна пожежа.

На заводі, який виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч", а також комплекси протиповітряної оборони, загинуло двоє людей.

Про це повідомляє місцеве видання 59.ru.

Зазначається, що пожежа спалахнула 1 травня близько 20.00. На ділянці виробництва пластмаси загорілася подукція. Внаслідок пожежі постраждали троє працівників, з них одна людина загинула на місці. Ще двох доправили до лікарні, однак один зі шпиталізованих помер від опіків.

Слід зазначити, що рік тому цей же пороховий завод вже горів. Тоді спалахнув склад зі спецпродукцією, внаслідок чого стався вибух. Тоді також постраждали троє людей.

⚡️⚡️⚡️ На россии в Перми загорелся пороховой завод



Два человека погибли, один пострадавший в больнице. Предприятие изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч" и комплексам ПВО pic.twitter.com/DYZeeu2K9L — Apocalypto ❤️‍ (@Apocalypto321) May 2, 2022

Нагадаємо, 25 квітня в Росії горіли відразу кілька критичних об'єктів. Російські пожежники гасили вогонь на нафтобазі в Брянську, військовій базі та підприємстві "Агропромкомплект" у Брянську.

Крім того, у Росії продовжують горіти сибірські ліси. Вогонь вирує поблизу населених пунктів, тому в Курганській області оголосили надзвичайну ситуацію і проводять евакуацію із шести селищ.

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