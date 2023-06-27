У Росії готуються замінити Путіна: військовий експерт потішив прогнозом

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що у Росії після невдалого бунту Пригожина готуються замінити диктатора Путіна. Це може статись вже через три місяці.

Про це він сказав в етері телеканалу FREEДОМ.

Олексій Гетьман вважає, що невдалий бунт терориста Пригожина суттєво підірвав авторитет диктатора Путіна, а тому його вже найближчим часом можуть замінити.

"Процес заміни Путіна, назвемо його "операція наступник" - майже розпочався і, найімовірніше, він триватиме в якомусь вигляді. Різні політичні аналітики в Україні та за кордоном кажуть, що сам Путін буде замінений у термін від трьох тижнів до трьох місяців. Це прогноз - невідомо наскільки це збудеться, але якщо про таке вже говорять, значить там уже ситуація не дуже для Путіна хороша", - вважає майор запасу ЗСУ.

Нагадаємо, видання Politico вважає, що провальний заколот власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина продемонстрував крихкість влади президента РФ Володимира Путіна. Остаточний крах, швидше за все, буде хаотичним і насильницьким.

Також військовий експерт Михайло Притула вважає, що вірогідність ще одного “повстання” в Росії, подібного до заколоту Євгена Пригожина, дуже висока. Там створена економічно-політична так звана “революційна ситуація”. Тобто є всі умови для того, щоб було повалення і зміна влади. Хто саме виступить ініціатором цього і як саме цей процес проходитиме — не дуже важливо.

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