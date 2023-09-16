У Росії граната за таємничих обставин вбила трьох чоловіків: відео з місця події

У Росії просто у дворі будинку вибухнула граната. Загинули троє росіян.

Три людини загинули через вибух гранати у дворі будинку під Воронежем у РФ.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

Інцидент стався на території приватного будинку в місті Россош Воронезької області РФ. У ньому мешкало п'ятеро чоловіків - троє з них вийшли на подвір'я, де й пролунав вибух. Врятувати постраждалих не вдалося.

Що саме сталося, поки що незрозуміло. Але, за попередньою інформацією, вибух стався з традиційної для росіян причини — через недбале поводження з боєприпасом.

У Мережі з'явилося відео з місця події. На ньому видно військову техніку поблизу будинку, де пролунав вибух. Ким були загиблі чоловіки - невідомо.

Зазначимо, це вже не перший випадок недбалого поводження з боєприпасами. Дедалі частіше так звані "ветерани СВО" повертаються додому і влаштовують неподобства. Так, "денацифікатор" повернувся з війни й почав розважати дітлахів у своєму дворі гранатою. Це викликало бурхливу реакцію сусідів.

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