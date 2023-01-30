У Росії хлопець вийшов у 30-градусний мороз у літніх кросівках і залишився без ніг

У російському Забайкаллі хлопець на ім'я Микита залишився у 30-градусний мороз у літніх кросівках – через сильне обмороження йому ампутували ноги.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Молодика доставили до опікового центру Читинської міської лікарні № 1 з обмороженням кінцівок.

Як виявилося, хлопець вирішив на вихідні вибратися до міста. Але на пів дорозі машина раптом зламалася. Коли наступила ніч, авто почало замерзати, і саме тієї ночі на ньому були літні кросівки, а надворі було -30. Молодик довго намагався зловити таксі, але безуспішно, бо був далеко від міста.

Нагадаємо, у Словенії затримали двох російських шпигунів.

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