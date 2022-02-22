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У Росії хочуть карати тих, хто порівнюватиме СРСР та нацистську Німеччину

У Росії хочуть карати тих, хто порівнюватиме СРСР та нацистську Німеччину

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У Росії хочуть карати тих, хто порівнюватиме СРСР та нацистську Німеччину

Associated Press

Для фізичних осіб передбачено штраф до 5 тисяч рублів (близько 60 доларів США) або арешт до 15 діб.

У вівторок, 22 лютого, Державна дума РФ прийняла у першому читанні законопроєкт, який передбачає покарання за публічне ототожнення ролі СРСР та нацистської Німеччини під час Другої світової війни.

Про це стало відомо з повідомлення на сайті російського парламенту.

Законопроєкт передбачає доповнення Кодексу про адміністративні порушення РФ новою статтею з дуже довгою назвою - “Порушення встановленої федеральним законом заборони громадського ототожнення цілей, рішень та дій керівництва СРСР, командування та військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями та діями керівництва нацистської Німеччини”. 

Фізичних осіб, які порушать цей припис, російські законодавці пропонують карати штрафом до 5 тисяч рублів (близько 60 доларів США) або арештом до 15 діб. Для юридичних осіб штраф значно більший - до 100 тисяч рублів (майже 1200 доларів США).

Авторами законопроекту є депутати путінської “Єдиної Росії”.

“Законопроект спрямований на недопущення образи пам'яті захисників Вітчизни та забезпечення правового захисту історичної правди про Велику Вітчизняну війну 1941–1945 років”,— йдеться в пояснювальній записці.

Російські ЗМІ нагадують, що у липні 2021 року президент РФ Володимир Путін підписав закон про заборону публічно ототожнювати цілі та дії СРСР та нацистської Німеччини у Другій світовій війні, а також заперечувати вирішальну роль радянського народу у перемозі над фашизмом.

Нагадаємо, у російському місті Твері провели акцію до річниці визволення від нацистських окупантів в часи Другої світової війни під двозначною назвою “1488 пелюсток пам'яті”. Користувачі соціальних мереж звернули увагу на те, що число повторює комбінацію цифр 14/88, яка є одним із символів неонацистів.

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