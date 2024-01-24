Низка відомих російських письменників і музикантів були засуджені за критику війни.

У Росії, ймовірно, хочуть повністю обмежити критику війни. Що більше - за останній місяць низка відомих російських письменників і музикантів були засуджені за критику війни.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Британські розвідники наголошують, що що 22 січня Держдума РФ обговорювала законопроєкт про арешт фінансових активів у росіян, які відкрито критикують окупаційну армію та "спецоперацію".

"Дуже ймовірно, що цей закон спрямований на стримування та придушення антивоєнної опозиції. Цей нещодавній законопроєкт у поєднанні з заходами щодо іноземних агентів, ймовірно, спрямований на повне обмеження критики війни", - зазначають у Міноборони Британії.

Згадали фахівці і те, що 2022-го російський диктатор-президент Володимир Путін підписав зміни до закону про іноземних агентів 2012 року, який широко використовували для репресій проти противників режиму. Станом на листопад 2023-го до списку внесли 707 "іноземних агентів". Наголошується, що туди включають незалежні російські новинні агенції та правозахисні організації, багато з яких були змушені діяти за межами Росії.

Як повідомлялося, у Росії зростає протестний рух через економічні труднощі та незадоволення представників національних меншин. Це означає, що процес розпаду Російської імперії прискорився і не збудуться плани президента Володимира Путіна щодо відновлення окупації навколишніх країн.

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