У Росії хочуть винести на референдум ініціативу про повернення смертної кари: за що можуть страчувати людей

У Росії хочуть винести на референдум ініціативу про повернення смертної кари: за що можуть страчувати людей

Такого рішення кремлівські політики дійшли після того, як Росію виключили з Ради Європи.

У російській Держдумі планують винести на референдум ініціативу повернення смертної кари. З такою пропозицією виступає партія ЛДПР.

Про це пише російське видання "Інтерфакс".

Партія, яку очолює одіозний політик Володимир Жириновський, може ініціювати референдум про повернення смертної кари. Стратити людину можуть, крім іншого, за тероризм, корупцію, зґвалтування дітей, вбивство у збоченій формі.

Такого рішення кремлівські політики дійшли після того, як Росію виключили з Ради Європи. Разом з тим, коментують у партії, РФ "скидає з себе пута чужих цінностей і правил".

"Одне з них — заборона на страту, яка застосовується повсюдно за межами Євросоюзу", — зазначили у фракції ЛДПР.

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