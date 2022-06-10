У Росії хочуть запровадити нові обмеження на проведення мітингів

До Держдуми РФ внесено законопроєкт, який передбачає заборону на поведінку зборів, мітингів, маршів та демонстрацій біля приміщень органів влади.

У четвер, 9 червня, до нижньої палати парламенту РФ внесено законодавчу ініціативу від групи депутатів та сенаторів, якою пропонується прописати місця, в яких забороняється проведення зборів, мітингів, маршів і демонстрацій.

Про це повідомляє російське агентство “Интерфакс” з посиланням на опублікований законопроєкт.

Зокрема, громадянам РФ мають намір заборонити проводити масові акції у будівлях та на території річкових, морських, залізничних та автомобільних вокзалів, станцій, аеропортів, морських, річкових портів, пристаней, а також у будівлях та на території освітніх, медичних організацій, організацій соціального захисту населення, дитячих та спортивних майданчиках, будівлях органів влади, а також на території, що безпосередньо прилягають до них.

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Під окремою забороною - культові приміщення та земельні ділянки, на яких вони розташовані, а також місця паломництва.

Крім того, у суб'єктах РФ додатково будуть визначатися місця, в яких забороняється проведення зборів, мітингів, маршів і демонстрацій, якщо це обумовлено історичними, культурними та іншими об'єктивними особливостями регіону.

Нагадаємо, російська ведуча та гумористка Тетяна Лазарєва, яка від початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну, закликала росіян виходити на мітинги.

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