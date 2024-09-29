У Росії хокеїстів судитимуть через бійку під час матчу з командою ФСБ: відео

Спортсменів-аматорів звинувачують в хуліганстві, вчиненому групою осіб і пов'язаному з опором представнику влади.

У російському місті Біробіджані, столиці Єврейської автономної області, п'ятеро хокеїстів місцевої команди “Тафгай” побилися під час матчу із командою регіонального управління ФСБ.

Відео моменту цієї гри, яка відбулася ще навесні цього року, опублікували Telegram-канали.

У цьому виді спорту це звичне явище, яке арбітри карають вилученням із майданчика на кілька штрафних хвилин.

У Росії хокеїсти влаштували бійку під час матчу з командою ФСБ

Однак, цього разу гравців, які побилися з “феесбешниками”, після гри заарештували на 15 діб.

Ще через два місяці проти них порушили кримінальну справу “за хуліганство, вчинене групою осіб за попередньою змовою, пов'язане з опором представнику влади”.

Тепер їм загрожує до 7 років ув’язнення.

26 вересня поліція затримала двох із гравців. Слідство просить заарештувати їх у зв'язку з тим, що вони мають закордонні паспорти і можуть спробувати втекти від правосуддя.

Нагадаємо, раніше у російському Новокузнецьку на матчі дитячих команд сталася бійка команда на команду, під час якої деякі діти не могли самостійно піднятися з льоду.

Читайте також: