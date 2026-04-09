У Росії готують масштабні протести: що стало останньою краплею

Протест РФ (ілюстративне фото) / © Associated Press

У Росії наростає хвиля невдоволення через жорсткі обмеження роботи інтернету, яка паралізувала роботу месенджерів та бізнес-сервісів. Минулих вихідних, в центрі Москви біля адміністрації президента вишикувалися черги людей, що скаржилися на репресії проти інтернету. А активісти по всій країні почали боротьбу за право на вільний зв’язок через суди та запити на мітинги.

Про це повідомляє Associated Press.

Причини збоїв та реакція суспільства

Зазначається, що обмеження досягли критичного рівня минулого року, коли влада почала масштабно вимикати мобільний інтернет, пояснюючи це захистом від дронів. За словами опозиційного політика Бориса Надєждіна, це обурює чимало людей. Він додав, що громадське невдоволення є «величезним», і люди готові до безпечних форм протесту.

Блокування месенджерів WhatsApp і Telegram, а також боротьба з VPN-сервісами спричинили збої в замовленнях таксі, доставці та банківських оплатах. Співзасновник групи цифрових прав RKS Global Саркіс Дарбінян пояснює, що метою влади є створення «цифрового гетто» з підконтрольних додатків.

«Інтернет більше не є універсальним цифровим товаром», — підкреслив адвокат у коментарі для AP.

Як відреагував бізнес РФ

Навіть лояльні до влади бізнесмени висловилися проти такої політики. Голова Російського союзу промисловців Олександр Шохін прямо заявив Володимиру Путіну, що вимкнення мобільного інтернету серйозно заважає роботі компаній. Схожої думки дотримується і відома IT-підприємиця Наталія Касперська.

«Немає технічного способу блокувати VPN, не порушуючи роботу всього інтернету», — наголосила Касперська.

Вона також іронічно порадила росіянам готуватися до повернення в минуле — до «радіорепортажів про іноземних ворогів».

Міжнародна критика та нові протести

Про проблему заговорили навіть на міжнародному рівні. Під час зустрічі з Путіним 1 квітня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відкрито розкритикував дії Росії.

«У Вірменії наші соціальні мережі, наприклад, на 100% безкоштовні. Немає жодних обмежень», — підкреслив він.

Путін вислухав це зауваження мовчки, лише злегка піднявши брови. Наразі активісти готують масштабні акції на 12 квітня, День космонавтики, намагаючись отримати дозволи під приводом святкування.

Московська політикиня Юлія Галяміна під час подання скарги біля адміністрації президента наголосила: ефект прямо залежить від масштабу суспільного обурення блокуванням інтернету. Вона переконана, що невдоволення росіян через втрату можливості спілкуватися є по-справжньому масовим.

