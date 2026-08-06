У Росії готуються до бунтів: Кремль посилює репресивний апарат і урізає соціалку

Кремль

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Погіршення економічної ситуації в Росії змушує Кремль збільшувати фінансування силових структур, водночас урізаючи соціальні витрати, що свідчить про підготовку влади до можливого зростання протестних настроїв усередині країни.

Про це економіст, колишній радник президента України Олег Устенко сказав у етері Еспресо.

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За його словами, одним із головних свідчень погіршення економічної ситуації є стрімке зростання дефіциту російського бюджету.

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«Дефіцит бюджету на цей рік мав становити $50 млрд, але фактично вже за пів року він сягнув приблизно $80 млрд. Цей дефіцит потрібно фінансувати, однак можливостей для цього дедалі менше», — зазначив Устенко.

Водночас, за словами економіста, попри скорочення бюджетних надходжень Кремль не зменшує фінансування військово-промислового комплексу.

«Військова машина й надалі фінансується в повному обсязі. Водночас значно зростають витрати на силовий блок, який фактично є репресивним апаратом. Натомість соціальні видатки різко скорочуються», — пояснив він.

Устенко наголосив, що в Росії накопичується одразу кілька факторів, які можуть спровокувати невдоволення населення. Серед них — удари по нафтопереробній інфраструктурі, зростання цін на пальне, скорочення соціальних витрат, відсутність індексації пенсій та інших виплат, а також інфляція, яка, за його оцінкою, значно перевищує офіційні дані російського Центробанку.

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На думку економіста, саме через ризик посилення соціальної напруги російська влада нарощує фінансування силових структур.

«Вони готуються до того, що можуть виникнути серйозні проблеми. Саме тому збільшують витрати на силовий блок, щоб у разі спалаху невдоволення мати можливість придушити його силою», — сказав Устенко.

Він додав, що подібна практика характерна для тоталітарних режимів.

«Так мислили всі тоталітарні держави та тоталітарні уряди, але ми знаємо, чим для них це закінчилося. Думаю, подібний розвиток подій можливий і в Росії», — резюмував економіст.

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