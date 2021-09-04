У Росії хулігани вночі жорстоко познущалися зі страусів і потрапили на відео

У Росії хулігани вночі жорстоко познущалися зі страусів і потрапили на відео

У птахів кидали камінням, їх били ногами та обливали водою.

У російському місті Слов'янську-на-Кубані двоє хуліганів залізли в клітку до страусів на території місцевого парку і познущалися над ними. У птахів кидали каміння, їх били ногами та обливали газованою водою.

Про цей інцидент повідомили в Telegram-каналі "Подъем", опублікувавши відео, яке зняв випадковий перехожий.

За словами директорки закладу, в якому утримуються птахи, страуси не зазнали важких ушкоджень. Однак, після цього випадку вона пообіцяла, що огорожа довкола клітки буде вищою, щоб до птахів важче було дістатися.

Тим часом російські правоохоронці зайнялися пошуком хуліганів, які потрапили не тільки на відео випадкового перехожого, але й були зафіксовані камерами спостереження.

Нагадаємо, у Лівані зоопарк піддався жорсткій критиці за встановлення скляної кімнати, яка дозволяє відвідувачам пролізти у вольєр лева і позувати для фотографій із замкненою твариною.

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