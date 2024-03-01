У Росії істерика через ракети Taurus: згадали про “Третій рейх” і “німецько-фашистських окупантів”

Удару по незаконно спорудженому мосту, який з’єднує РФ і окупований півострів, начебто планують завдати із винищувача Dassault Rafale.

Російські пропагандисти заявили, що представники німецького бундесверу обговорювали удари по Кримському мосту за допомогою далекобійних ракет Taurus.

Про “перехоплену” розмову високопосадових офіцерів німецької армії заявила пропагандистка Маргарита Симоньян.

За її словами, один з німецьких офіцерів згадував заплановану поїздку в Україну 21 лютого, щоб “координувати удари по російських об'єктах”, а інспектор ВПС бундесверу допустив передавання Києву 100 ракет Taurus двома партіями.

Удару по незаконно спорудженому мосту, який з’єднує РФ і окупований півострів та використовує армія країни-агресорки, начебто збираються завдати із застосуванням винищувача Dassault Rafale.

Реакція кремлівської влади

Сенатор Ради Федерації Костянтин Косачов після оголошеної пропагандистами “розшифровки перехоплених розмов" заявив, що уряд Німеччини зобов'язаний дати вичерпну відповідь про обговорення планів атаки на Кримський міст.

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Речниця МЗС РФ Марія Захарова істерично оголосила, що гібридна війна проти Росії, розв'язана Заходом, йде повним ходом, оскільки німецькі військові у розмоввах про атаку на Кримський міст нібито відкрито визнають, що "ведуть війну".

Вона також заявила, що "сучасне німецьке керівництво посилається на досвід Третього рейху", в якому були створені сили люфтваффе.

Найбільш одіозний рупор Кремля, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв оголосив "знову актуальним" заклик часів Великої Вітчизняної "Смерть німецько-фашистським окупантам".

Що відбувається насправді

22 лютого Бундестаг Німеччини ухвалив рекомендацію уряду надати Україні важкі озброєння дальньої дії, зокрема ракети Taurus.

У федеральному уряді Німеччині повідомили, що Шольц виступить із заявою щодо можливого передавання Україні ракет Taurus у "належний час" та за "відповідної можливості".

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Експерт Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP), доктор Штефан Майстер пояснив непостачання ракет Німеччиною тим, Шольц побоюється такого рішення, адже реагує на настрої в німецькому суспільстві. У Німеччині 49% громадян виступають проти надання українським Збройним силам далекобійних ракет Taurus.

У четвер, 29 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що німецькі далекобійні ракети Taurus при "неправильному застосуванні" можуть вразити конкретні цілі у Москві, тому ФРН не наважується передавати їх українським Збройним силам.

“Нам потрібно було б брати участь [у бойових діях в Україні], щоб мати змогу це зробити. Я думаю, що це неможливо", - заявив канцлер ФРН. Тим самим він повторив, що німецькі солдати не будуть залучені до використання зброї Taurus для програмування цілей.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що "втомився" від дискусій довкола постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

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