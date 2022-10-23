У Росії IT-вець місяць ховається від мобілізації в лісі: живе в наметі та встановив сонячні батареї

У лісі в нього навіть є окремий намет для роботи та сміттєвий контейнер із запасом їжі.

У Росії IT-фахівець ховається від мобілізації у лісі, де живе у наметі.

Про це повідомляє "Медіазон".

Чоловік розповів, що не підтримує російське вторгнення до України. За участь в антивоєнних акціях суд навіть призначав йому штраф та кілька діб арешту.

ІТ-вець зізнається, що був шокований, дізнавшись про мобілізацію. Повістку вирішив не чекати, але їхати з Росії теж не захотів.

"У мене завжди перед очима був варіант: або я піду в магазин, а потім мене під руки поведуть у військкомат, або я буду в не дуже комфортних умовах у лісі, але на волі. Не зовсім було легке рішення", — сказав чоловік.

Підготовка до "виходу в ліс"

Герой сюжету розповідає, що останні кілька років часто ходив у походи, тож досвід життя на природі в нього був.

"Я в принципі люблю якісь походи, такі речі. Ми з дружиною у вільний час чи у відпустці досить часто кудись виїжджали, — каже він. — Є якесь спорядження, якийсь досвід. Банально навіть не всі люди у спальнику, у наметі, так просто могли десь спати. Навіть у друзів це здивування викликає”.

Підготовка до виходу в ліс зайняла чоловіка близько тижня. Він узяв із собою бензопилу, звичайну пилку, сокиру, модем, антену, сонячні батареї та інше.

Життя у лісі

Неподалік асфальтової дороги чоловік організував склад продуктів.

"Я купив просто сміттєвий контейнер. Він великий, досить дешевий і дозволяє зберегти там усі запаси, які я взяв: консерви, доширак, чай, кава, цукор. Це все лежить у контейнері, близько того місця, де машину можна припаркувати. Ось що ми привезли вперше. В принципі, це і був єдиний раз, коли всі продукти ми вивантажили в цей контейнер, — розповідає він. — І я періодично туди ходжу реально як у магазин. Мені йти до цього контейнера десь годину, якщо не поспішати. Я спокійно йду, беру якусь кількість цих продуктів, у рюкзак кидаю та йду назад”.

У лісі IT-вець встановив два намети: один для сну, другий, як "офіс" для роботи.

"Вони у мене розділені з тієї причини, що в лісі гарне місце, там не дме, є сонечко, галявина, все класно. Але Інтернету немає. А там де офіс, там не дуже з погодою, якщо дме вітер, там досить гидко перебувати, але є Інтернет", — пояснив чоловік.

У майбутньому він планує постояти в лісі невеликий будиночок, але на це потрібно багато часу.

За словами "пустельника", майже кожна дія в лісі — наприклад, приготування чаю — потребує зусиль.

"Тут фізичної активності більше. І, на мій погляд, це трошки допомагає справлятися з цим фоном новин, зі стресом, з якимись переживаннями. Вони якось легше переносяться", — додає він.

Що робитиме взимку

ІТ-вець планував жити в лісі близько місяця, адже не думав, що мобілізація затягнеться. Він уже заготовив запас дров і у своєму Телеграм-каналі обговорює з підписниками, який намет краще купити на зиму.

"Я, коли сюди переїжджав, думав, ну, місяць десь побуду, а там, напевно, або ця мобілізація закінчиться, або щось придумаємо. Чесно кажучи, точного плану не було. Я приблизно розраховував на місяць. Ось якраз місяць добігає кінця. Зараз, враховуючи останні новини... Взагалі не виключено, що я тут і далі перебуватиму", — каже чоловік.

Раніше повідомлялося, що новомобілізованих росіян повертають додому у трунах. Родичі загиблих почали отримувати похоронки.

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