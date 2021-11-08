У Росії ієромонаха РПЦ засудили до 18 років колонії за розбещення 53 хлопчиків

У Росії ієромонаха РПЦ засудили до 18 років колонії за розбещення 53 хлопчиків

Його помічника-дзвонаря засудили до 12 років колонії.

У Єврейській автономній області Росії ієромонаха РПЦ засудили до 18 років колонії суворого режиму через справу про розбещення 53 малолітніх хлопчиків.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Священнослужителя звинувачували за кількома частинами кримінального кодексу РФ: "насильницькі дії сексуального характеру", "залучення неповнолітнього до вчинення антигромадських дій", "статеві зносини та інші дії сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку".

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Його помічника-дзвонаря засудили до 12 років колонії. Однак у пресслужбі єпархії заявили, що такої посади в штаті єпархії немає і цей дзвонар не має стосунку до РПЦ.

"У священика — 51 епізод, а у дзвонаря — 5 злочинів, два з яких скоєно спільно з ним", — розповіли в російській прокуратурі.

Засуджені визнали свою провину частково.

У виданні стверджують, що ієромонаха звинувачували, зокрема, у насильстві над дітьми віком до 14 років, виготовленні порнографії, примушенні до сексу. Крім того, священнослужитель регулярно вживав з дітьми алкоголь та навіть наркотики.

Ієромонаха затримали 24 листопада 2019 року. На час провадження слідчих дій місцева єпархія РПЦ заборонила йому проводити служби.

Нагадаємо, що у Франції з 1950 року нарахували понад 3 тис. католицьких священиків-педофілів.

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