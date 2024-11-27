У Росії катастрофічна інфляція: ціни зростають максимально від початку війни

Зоною інфляційного лиха залишаються продуктові відділи супермаркетів, де ціни злетіли на десятки відсотків і продовжують зростати.

Попри спроби кремлівської влади загальмувати зростання споживчих цін, інфляція в державі-агресорці продовжує прискорюватися. В листопаді місячна інфляція в Росії стала рекордною від квітня 2022 року.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на оприлюднену в середу, 27 листопада, інформацію Росстату.

Від 19 до 25 листопада індекс споживчих цін у Росії додав 0,36%, від початку місяця зріс на 1,15%, а від початку року – на 7,8%.

Економіст банку "Центрокредит" Євген Суворов назвав опубліковані цифри “справжньою катастрофою”.

З сотні товарів у споживчому кошику Росстату дорожчають 74, і якщо поточні темпи зростання цін збережуться весь рік, то річна інфляція, за оцінкою Суворова, досягне 16%.

Зоною інфляційного лиха залишаються продуктові відділи супермаркетів, де ціни злетіли на десятки відсотків і продовжують зростати.

Згідно з даними Росстату, лідерами здорожчання стали овочі – картопля від початку року здорожчала на 78,4%, капуста – на 30,7%, буряки – на 27%. Зростання цін на вершкове масло прискорилося до 31,6%, незважаючи на спроби уряду організувати імпорт з Туреччини та Ірану.

Загальна продовольча інфляція вперше від січня 2023 року перевищила 10%.

Новий “інфляційний шок”, зазначає Суворов, принесе економіці обвал рубля: від початку серпня долар та євро здорожчали на 25%, а в середу встановили рекорди від березня 2022 року – 114 і 120 рублів відповідно.

Нагадаємо, Росію охопила цінова криза на ринку масла, від початку року цей популярний продукт здорожчав більш ніж на чверть через проблеми місцевих виробників. Щоб задовольнити попит, влада РФ експортує масло з ОАЕ та Туреччини.

ЄС обговорює 15-й пакет санкцій проти Росії

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