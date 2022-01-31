В Росії катастрофічна ситуація з коронавірусом: за добу підтвердили рекордні 124 тисячі нових заражень

Також за добу померла 621 людина, а одужали - 30 130.
Станом на 31 січня в Росії зареєстрували 124 070 тисяч інфікованих. Напередодні в країні було виявлено 121 228 нових випадків захворювання на коронавірус.
Про це повідомляє оперативний штаб з боротьби із COVID-19.
Також за добу померла 621 людина, а одужали - 30 130. Водночас кількість госпіталізацій через коронавірус в Росії за добу склала 9 090, що на 8% нижче за показник попереднього дня.
Загалом у Росії під час пандемії зареєстровано 11 861 077 випадків коронавірусної інфекції, 331 349 померлих і 10 248 281 одужалий.
Також зазначається, що поширення штаму "Омікрон" фіксується у 82 регіонах Росії. Він став домінуючим - на "Омікрон" припадає 52,1% випадків зараження.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо:
Росія посіла друге місце в світі за кількістю померлих від коронавірусу. На першому місці - США, на третьому - Бразилія.
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