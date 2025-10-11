У Росії хлопець хотів втекти до Польщі: чим закінчилася історія

Реклама

Польські прикордонники передали Росії 16-річного підлітка, який втік із РФ і хотів попросити політпритулку. Тепер йому загрожує до 2 років позбавлення волі.

Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.

До Правдинського районного суду Калінінградської області надійшла кримінальна справа про незаконне перетинання державного кордону (ч. 1 ст. 322 КК), яку порушили проти 16-річного підлітка з Cанкт-Петербурга.

Про це спочатку повідомила пресслужба обласного суду, а потім видалила свої публікації з офіційного телеграм-каналу після того, як на новину звернули увагу ЗМІ.

Як повідомлялося, хлопець хотів виїхати до Євросоюзу, щоб отримати там політичний притулок. Увечері, 20 серпня, він прилетів до Калінінграда і кілька днів шукав місце, щоб перейти кордон із Польщею.

24 серпня 2025 року К. прийняв остаточне рішення і вирішив перетнути кордон у Правдинському муніципальному окрузі. За 20 метрів від прикордонного знака він перетнув державний кордон і продовжив рух пішки територією Польщі, де його затримали прикордонники сусідньої держави, а згодом передали російській стороні.

Згідно з КК РФ, за незаконне перетинання держкордону Росії передбачені штрафи до 200 тисяч рублів, примусові роботи або позбавлення волі на строк до двох років.

