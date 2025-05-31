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У Росії хочуть платити зарплати в "цифрових рублях", щоб посилити контроль за населенням — ГУР
Розвідка України викриває плани Кремля щодо нової валюти, яка дозволить обмежувати доступ до грошей залежно від політичної «надійності» громадян.
У Росії вже від початку 2026 року планують нараховувати бюджетникам зарплату в «цифрових рублях«, що має на меті посилення тотального контролю над населенням.
Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Facebook.
Центральний банк Росії планує впровадити так званий цифровий рубль — створений кремлівськими фінансистами електронний код внутрішньої валюти.
Уже з початку 2026 року російським бюджетникам почнуть нараховувати заробітну плату в «цифрових рублях».
РФ повністю контролюватиме обіг віртуального рубля: відстежуватиме кожну операцію.
Витрати цифрових рублів зможуть обмежувати за місцем проживання громадянина або типом товарів.
Крім того, кремлівський режим зможе без рішення суду блокувати рахунки громадян й автоматично списувати з них податки та штрафи.
Витрачати соціальні виплати росіяни зможуть лише на конкретні групи товарів і послуг, які визначатиме влада.
Створення та впровадження «цифрового рубля» потенційно може спричинити появу системи «поведінкової лояльності» — доступ до грошей і свобода ними розпоряджатись будуть залежати від політичної або соціальної «надійності» громадянина, зазначили в ГУР.
Як наголосили у розвідці, «цифровий рубль» — черговий крок злочинного режиму в Москві, спрямований на посилення тотального контролю над власним населенням і жорстку фінансову політику в умовах санкцій та шалених витрат на геноцидну війну проти України».