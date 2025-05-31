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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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18
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У Росії хочуть платити зарплати в "цифрових рублях", щоб посилити контроль за населенням — ГУР

Розвідка України викриває плани Кремля щодо нової валюти, яка дозволить обмежувати доступ до грошей залежно від політичної «надійності» громадян.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Рублі

Рублі / © ДПСУ

У Росії вже від початку 2026 року планують нараховувати бюджетникам зарплату в «цифрових рублях«, що має на меті посилення тотального контролю над населенням.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Facebook.

Центральний банк Росії планує впровадити так званий цифровий рубль — створений кремлівськими фінансистами електронний код внутрішньої валюти.

Уже з початку 2026 року російським бюджетникам почнуть нараховувати заробітну плату в «цифрових рублях».

РФ повністю контролюватиме обіг віртуального рубля: відстежуватиме кожну операцію.

Витрати цифрових рублів зможуть обмежувати за місцем проживання громадянина або типом товарів.

Крім того, кремлівський режим зможе без рішення суду блокувати рахунки громадян й автоматично списувати з них податки та штрафи.

Витрачати соціальні виплати росіяни зможуть лише на конкретні групи товарів і послуг, які визначатиме влада.

Створення та впровадження «цифрового рубля» потенційно може спричинити появу системи «поведінкової лояльності» — доступ до грошей і свобода ними розпоряджатись будуть залежати від політичної або соціальної «надійності» громадянина, зазначили в ГУР.

Як наголосили у розвідці, «цифровий рубль» — черговий крок злочинного режиму в Москві, спрямований на посилення тотального контролю над власним населенням і жорстку фінансову політику в умовах санкцій та шалених витрат на геноцидну війну проти України».

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