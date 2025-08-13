ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
266
Час на прочитання
1 хв

У Росії хочуть заборонити дзвінки через WhatsApp і Telegram: яка мета

Голосові виклики у WhatsApp і Telegram блокуватимуться через активність кіберзлочинців.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
WhatsApp

WhatsApp / © Pixabay

У Росії планують обмежити голосові дзвінки у WhatsApp та Telegram, щоб зменшити кількість шахрайських викликів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерстві цифрового розвитку РФ.

Наголошується, що йдеться виключно про обмеження функції дзвінків — інші можливості сервісів працюватимуть без змін. Російська влада пояснює такий крок тим, що після запровадження системи «Антифрод» мобільними операторами, яка блокує до 90% дзвінків із підроблених номерів, більшість шахраїв почала використовувати іноземні месенджери для спілкування з потенційними жертвами.

У відомстві зазначають, що у телеком-компаній немає технічних можливостей блокувати виклики в іноземних додатках. При цьому WhatsApp (належить Meta, визнаній в РФ екстремістською) та Telegram, за твердженням російських чиновників, ігнорують вимоги місцевого законодавства — зокрема, відмовляються передавати дані на запити правоохоронців навіть у випадках масового шахрайства чи підготовки терактів на території Росії.

Доступ до дзвінків у цих сервісах можуть відновити лише після того, як платформи почнуть виконувати російські законодавчі вимоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Криму окупаційна влада планує вимкнути мобільний інтернет більш ніж на тиждень. Окрім мобільного інтернету, існує ймовірність централізованого уповільнення роботи Wi-Fi мереж.

