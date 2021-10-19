У Росії кілька днів поспіль фіксують рекордну смертність від ускладнень коронавірусу

У Росії кілька днів поспіль фіксують рекордну смертність від ускладнень коронавірусу

Кількість летальних випадків перевалила за тисячу.

Протягом минулої доби, 18 жовтня, в Росії коронавірусом інфікувалося 33 740 людей, а померло 1015 пацієнтів - це максимум за весь час пандемії. Напередодні було 998 смертей.

Про це повідомляє оперативний штаб боротьби з COVID-19.

Випадки інфікування зафіксували у 85 регіонах. Зазначається, що 7,4% хворих не мали клінічних проявів COVID. За добу в Росії повністю одужали 23 426 осіб.

Від початку пандемії в Російській Федерації зафіксовано понда вісім мільйонів інфікування коронавірусом. Померло 225 325 хворих. Одужало понад сім мільйонів пацієнтів.

Як повідомлялося, громадяни Російської Федерації масово їдуть до Республіки Сербія, щоб отримати щеплення схваленими світовою спільнотою вакцинами від COVID-19. Російські туроператори від вересня пропонують клієнтам вакцинаційні тури до Сербії, вартість яких варіюється від 300 до 700 доларів.

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