У Росії кількість чоловіків з інвалідністю б'є рекорди: британська розвідка назвала причину

Згідно з даними британської розвідки, в Росії від 2022 до 2023 року кількість чоловіків з інвалідністю зросла на рекордні 30% через значні втрати армії РФ у війні.

У Росії від 2022 до 2023 року зафіксоване рекордне зростання кількості російських чоловіків з інвалідністю у віці 31-59 років.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Британії у своєму щоденному звіті за 16 березня.

Так, згідно з аналізом даних Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування Росії, на території країни-терористки 2022 року налічувалось 1,67 млн чоловіків з інвалідністю у віці 31-59 років.

Однак 2023 року ця кількість збільшилась на 507 тисяч або на 30%. За словами російських демографів, збільшення кількості чоловіків з інвалідністю, ймовірно, пов'язане з війною в Україні.

"Це майже напевно так і є. Значна кількість з понад 355 000 жертв, яких зазнали російські збройні сили в результаті конфлікту в Україні, - це поранені військовослужбовці", - додає розвідка.

Також Британія нагадує й про те, що середньоденна кількість російських втрат зросла від початку російського наступу восени 2023 року, коли РФ втрачала в середньому 983 людини за добу.

"Рекордне зростання кількості чоловіків з інвалідністю у віці 31-59 років та поранених матиме значний вплив на російські медичні та соціальні служби", - додали в розвідці.

Нагадаємо, російські війська за час повномасштабного вторгнення до України втратили близько 429 580 своїх військових, зокрема 1160 осіб – за останню добу 15 березня.

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