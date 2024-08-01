У Росії кількість контрактників в армії у півтора рази менша, ніж звітують Путіну — розслідування

Невиконання планів російського Міноборони підтвердив журналістам співрозмовник в одному з пунктів відбору на контракт.

Упродовж півтора року за укладення контрактів із Міноборони РФ виплати отримали приблизно 426 тисяч російських громадян. При цьому, за офіційними даними, новобранців було на 214 тисяч більше. Тобто реальні цифри менші у півтора рази.

Про це йдеться в розслідуванні, яке провели експерти Conflict Intelligence Team (CIT) і журналісти "Важных историй".

Недостовірність цифр, якими російське Міноборони звітує перед Путіним, підтверджується також іншими спостереженнями. Зокрема, російське командування відправляє на фронт цілі штурмові підрозділи з поранених і покалічених солдатів.

“Це набуло вже таких крайніх форм, коли людей на милицях і з апаратами Ілізарова відправляють на фронт. Ми бачимо таке по всіх регіонах, починаючи з Далекого Сходу та закінчуючи прикордонними областями”, — зазначають експерти CIT.

Невиконання планів російського Міноборони підтвердив журналістам співрозмовник в одному з пунктів відбору на контракт. За його словами, 2023 року регіонам вдалося виконати план лише на 50-60%. Цього року темпи вербування контрактників вищі, але набирають однаково “в мінус” через кількість непоправних втрат російської окупаційної армії в Україні.

Окрім того, на дефіцит новобранців вказує те, що влада суб'єктів РФ регулярно підвищує розмір виплат за укладення контракту. У такий спосіб влада регіонів намагається залучити новобранців. За достатньої кількості набраних військових такого не було б, кажуть аналітики.

Нагадаємо, раніше у виданні Financial Times припустили, що Росія до кінця 2024 року змушена буде оголосити нову хвилю мобілізації навіть попри те, що наразі її численність переважає українську армію.

Російський військовий застрелився, щоб не стати здобиччю українського дрона

Читайте також: