У Росії кількість нових хворих на COVID-19 за добу перевищила 41 тис. осіб, зафіксовано понад тисяча смертей

У Росії кількість нових хворих на COVID-19 за добу перевищила 41 тис. осіб, зафіксовано понад тисяча смертей

За добу в Росії повністю одужали 29 201 особа.

У Росії за минулу добу, 5 листопада, зареєстровано 41 335 випадків коронавірусу, це максимальна кількість хворих за всю пандемію. Останній добовий антирекорд (40 993 особи) було зафіксовано 30 жовтня.

Про це повідомляє телеграм-канал оперативного штабу Москви з ситуації з коронавірусом.

Зафіксовано 1 188 смертей. За добу в Росії повністю одужали 29 201 особа.

Зазначається, що найбільше нових випадків зараження було виявлено у :

Москві - 6 880;

Санкт-Петербурзі - 3 138;

Московській області - 3 085.

Всього на сьогоднішній день в Росії виявлено 8 755 930 випадків коронавірусу в 85 регіонах. За весь період зафіксовано 245 635 смертей, одужали 7 535 172 осіб.

Варто зазначити, що наразі Росія входить до п'ятірки країн з найвищими показниками зараження і смертності від COVID-19 у світі, поступаючись США, Індії, Бразилії та Великій Британії.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Президент Росії Володимир Путін оголосив неробочими в країні дні від 30 жовтня до 7 листопада включно . Про це його попросив російський уряд. Причиною стала четверта хвиля пандемії коронавірусної інфекції.

. Про це його попросив російський уряд. коронавірусної інфекції. Також у Москві запроваджуються нові обмеження внаслідок зростання захворюваності на COVID-19, які діятимуть від 25 жовтня 2021 року до 25 лютого 2022 року.

внаслідок зростання захворюваності на COVID-19, які діятимуть від 25 жовтня 2021 року до 25 лютого 2022 року. Тим часом змагання зі швидкісного копання могил відбулися у Бурятії. Так мерія вирішила показати, наскільки важка та незамінна робота могильників. Могили мали бути певного розміру, рівними і гладкими. Переможцем став чоловік, який впорався за 50 хвилин.

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