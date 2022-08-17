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У Росії кинули за ґрати активіста, який написав правду про події в Маріуполі

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У Росії кинули за ґрати активіста, який написав правду про події в Маріуполі

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

У Росії активіста, який не підтримував так звану "спецоперацію" відправили у СІЗО.

Активіст та блогер у соціальних мережах опублікував допис про події у Маріуполі і його звинуватили у "дискредитації російської армії". 

Про це пише видання "Медуза" та idelreal.org

Мешканець Нижнього Новгорода Олексій Оношкін у соцмережі "Вконтакте" опублікував допис про "знищення русаками драматичного театру в Маріуполі". Це не сподобалось російській владі і чоловіка затримали. 

Спочатку Оношкіна відправили до психлікарні. Згодом його посадили у СІЗО. Там активіст пробуде до 10 жовтня. 

Російському активісту загрожує до 10 років позбавлення волі за статтею про дискредитацію окупаційної армії РФ. 

Нагадаємо, у Ростові-на-Дону, що в Росії, російський військовий розстріляв місцевого жителя.

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