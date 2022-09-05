У Росії клієнт алкомаркету викликав поліцію, бо в магазині критикували війну

У місті Подольськ Московської області чоловік викликав поліцію через висловлювання про війну проти України.

Відвідувачу алкомаркету не сподобалось те, що касири магазину говорили про війну в Україні.

Про це повідомляє телеграм-канал "Обережно, Москва".

Місцевий житель під час купівлі алкоголю почув, що касир магазину критикує російську війну проти України. Це не сподобалось росіянину і він викликав поліцію.

Коли поліція прибула на місце події, працівники алкомаркету спростували слова свого клієнта, а тому нікого не затримали.

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