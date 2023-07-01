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У Росії колишній “заступник прокурора” Криму не зміг переплисти Волгу: він потонув

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У Росії колишній “заступник прокурора” Криму не зміг переплисти Волгу: він потонув

Головний прокурор Чувашії Андрій Фомін, який був "заступником прокурора" окупованого Криму потонув у Волзі / Фото: Baza

У російського прокурора зупинилося серце за 150 метрів від берега.

Головний прокурор республіки Чувашія Андрій Фомін, який у 2014 - 2020 роках був призначений окупаційною владою на посаду “заступника прокурора” Криму, потонув під час запливу через Волгу. У нього зупинилося серце за 150 метрів від берега.

Про це повідомляють в суботу, 1 липня, російські Telegram-канали.

Надзвичайна подія трапилася близько 13:00 під час традиційного запливу через Волгу.

57-річний Андрій Фомін, який останніх три роки очолював прокуратуру Чувашії, раніше брав участь у таких заходах. Цього року він планував пропливти річкою 2200 метрів.

Рятувальники дістали Фоміна на берег вже непритомним. Медики намагалися його відкачати, але безуспішно. 

У момент запливу він був у гідрокостюмі та з рятувальним буєм. За словами місцевих, під час запливу його супроводжував інструктор та працівниця прокуратури.

Нагадаємо, раніше у Росії помер пропагандист Едуард Багіров, який був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на виборах президента 2012 року.

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Дата публікації
Перегляди
1843
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