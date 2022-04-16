У Росії колона будівельної техніки погрожувала знести польський меморіал в Катині: відео

Техніка їхала з прапорами РФ та зображенням кремлівської "свастики" у вигляді літери Z.

У Смоленській області РФ колона будівельної техніки під'їхала до Катинського меморіалу, де поховані польські воїни — жертви розстрілів під час Другої світової війни. Бульдозери погрозливо підняли ковші біля пам’ятного знака.

Як повідомляє російське видання “Подъем", організатори заявили, що цей “автопробіг” - це відповідь на знесення меморіалу радянським воїнам у Польщі, але пообіцяли не чіпати споруду в Катині.

Техніка їхала з прапорами РФ та зображенням літери “Z”.

Российские власти устроили в Катыни акцию устрашения, чтобы продемонстрировать мирные намерения. К месту расстрела польских офицеров подъехала тяжёлая строительная техника с милитаристской символикой. Но было объявлено, что россияне — не нацисты и сносить памятник «не будут». pic.twitter.com/K7tffn11Y9 — SVTV NEWS (@svtv_news) April 15, 2022

Місцеві ЗМІ повідомляють, що організатором виступила будівельна фірма ТОВ “Будіндустрія” та “громадські діячі”. В уряді регіону заявили, що влада до акції не причетна, а люди “просто висловили свою думку”. Водночас в "Будіндустрії" виданню сказали, що свою техніку на пробіг не надсилали.

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Пізніше на пробіг відреагував помічник президента Росії та голова російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський.

“Виявилося, справді виїжджала чиясь будівельна техніка до меморіалу. Та ще й під нашими прапорами. З якою б зневагою ми не ставилися до нинішньої польської влади, яка зносить пам'ятники воїнам-визволителям, самі ми — з мертвими не воюємо”, - сказав він.

Нагадаємо, раніше у Берліні розмалювали червоною фарбою відомий радянський меморіал у Трептов-парку — на нього нанесли написи, якими звинувачують росіян у несправедливій війні проти України. Посольство РФ направило з цього приводу ноту протесту в МЗС ФРН із вимогою усунути наслідки “атаки вандалів”.

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