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У Росії контрактник на "КамАЗі" переїхав колону строковиків: є загиблі

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У Росії контрактник на "КамАЗі" переїхав колону строковиків: є загиблі

Фото: Associated Press

Двоє росіян загинули, ще 11 постраждали.

В Архангельській області Росії 22-річний контрактник за кермом "КамАЗа" переїхав колону строковиків. У результаті загинуло двоє людей, ще 11 людей постраждали.

Про це повідомляє Baza.

Інцидент стався на полігоні неподалік міста Мирний. Один строковик загинув на місці, другий - в лікарні. Постраждалих госпіталізували з різними травмами.

Причина ДТП невідома. Обставини встановлюють військові слідчі.

Нагадаємо, в Росії звинувачують Україну у нібито підготовці “бойових комах”, які будуть інфікувати росіян “небезпечними інфекціями”. Зокрема, ідеться про комарів, кажанів та птахів.

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