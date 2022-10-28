У Росії контрактник на "КамАЗі" переїхав колону строковиків: є загиблі

Двоє росіян загинули, ще 11 постраждали.
В Архангельській області Росії 22-річний контрактник за кермом "КамАЗа" переїхав колону строковиків. У результаті загинуло двоє людей, ще 11 людей постраждали.
Про це повідомляє Baza.
Інцидент стався на полігоні неподалік міста Мирний. Один строковик загинув на місці, другий - в лікарні. Постраждалих госпіталізували з різними травмами.
Причина ДТП невідома. Обставини встановлюють військові слідчі.
Нагадаємо, в Росії звинувачують Україну у нібито підготовці “бойових комах”, які будуть інфікувати росіян “небезпечними інфекціями”. Зокрема, ідеться про комарів, кажанів та птахів.
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