У Росії “критично” бракує поліцейських: істерична заява голови МВС РФ

Президент держави-агресорки Володимир Путін доручив збільшити чисельність органів МВС майже до одного мільйона до 2024 року.

Близько 5 тисяч співробітників російських правоохоронних органів у липні звільнилися з органів МВС. Це викликало істеричну заяву міністра внутрішніх справ РФ Володимира Колокольцева під час закритої наради.

Про це повідомляє The Moscow Times.

"Дефіцит кадрів дуже великий. Я б навіть назвав його критичним, складна ситуація", - бідкався голова російського правоохоронного відомства.

Слід зауважити, що за дорученням президента держави-агресорки Володимир Путін у 2023 році було збільшено граничну штатна чисельність МВС з 894 до 922 тисяч осіб. У 2024 році, коли в РФ заплановано президентські вибори, поліцейських у Росії повинно бути ще більше – 934 тисячі осіб.

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Водночас, за підрахунками Arbat.media, Росія є лідером за кількістю поліцейських на душу населення. Зараз на 100 тисяч росіян припадає 643 співробітники МВС. Для порівняння, у Китаї, Індії та США цей показник становить 120, 128 та 256 поліцейських відповідно.

У Євросоюзі в період із 2019 по 2021 рік у середньому припадало лише 335 поліцейських на 100 тисяч мешканців.

Відтік кадрів аналітики пояснюють низькою середньою зарплатою поліцейського в Росії, яка в 2023 році становить приблизно 44 тисячі рублів. Для порівняння: на війні в Україні платять від 204 тисяч рублів на місяць плюс одноразово ще 195 тисяч під час укладання контракту на строк від року і більше.

Нагадаємо, росіяни впроваджують на тимчасово окупованих територіях України модель поліцейської держави.

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