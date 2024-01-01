"У Росії лайно попереду, в минулому і під ногами": Лінкявічюс – про новорічну обіцянку Путіна

Кремлівський диктатор Путін у новорічній промові майже не говорив про агресію проти України, але пообіцяв ніколи не відступати.

Колишній міністр закордонних справ та оборони Литви Лінас Лінкявічюс прокоментував новорічну промову російського президента-диктатора Путіна, де він майже не говорив про агресію проти України, але пообіцяв "ніколи не відступати".

Про це Лінкявічюс написав у Twitter (X).

"Путін з нагоди Нового року заявив, що Росія нікуди не відступить. Та й справді – лайно попереду, лайно в минулому і під ногами, тож рухатись нікуди не треба", – вважає ексголова литовського МЗС.

Нагадаємо, президент-диктатор Путін використав своє щорічне новорічне звернення до росіян 31 грудня, щоб конкретизувати російські ідеологічні пріоритети на 2024 рік. Він опустив будь-які згадки про війну проти України, але зосередився на визначенні ідеологічних цілей, які в підсумку однаково впливатимуть на бойові дії та ситуацію на окупованих територіях.

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