У Росії легалізували контрабанду: завозитимуть Apple, Tesla, Land Rover та інші відомі товари

У Росії легалізували контрабанду: завозитимуть Apple, Tesla, Land Rover та інші відомі товари

Російська Держдума прийняла закон, яким легалізувала контрабанду. Сьогодні, 21 червня, Госдума схвалила відповідний закон одразу в другому і третьому читаннях.

Таким чином, відтепер російські компанії можуть імпортувати товар без дозволу правовласника.

Про це повідомляє Meduza.

Згідно закону, тепер в Росії легальний так званий паралельний імпорт - ввезення в країну товарів без дозволу правовласника. Зазначається, що дія закону поширюється лише на певні категорії товарів, які Мінпромторг РФ затвердив ще на початку травня.

Так, до списку нібито внесли 50 груп товарів понад 200 брендів. Найбільше до Росії планують ввозити автомобілів, зокрема марок Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer. До списку також увійшли двигуни Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen, шини Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

Також російські компанії зможуть завозити телефони і техніку Apple, Samsung, Sony, Asus, Intel, HP, Panasonic, Nokia, побутову техніку Electrolux, Siemens, Miele, Dyson, ігрові приставки Play Station, X-Box, Nintendo.

Крім того, в документі йдеться і про обладнання для видобутку корисних копалин, електроенергетики, залізничного та судноплавного транспорту, сільського господарства, лісопереробки та інших галузей.

Зазначимо, відповідний закон фактично є лазівкою, яка допоможе компаніям позбуватися кримінальної відповідальності за ввезення товару.

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