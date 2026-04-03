- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 3650
- Час на прочитання
- 1 хв
У Росії "лягли" найбільші банки на тлі спроб заблокувати Telegram та VPN
Клієнти найбільших російських банків не можуть зняти готівку та розрахуватися картками в магазинах.
Російська банківська система опинилася на межі колапсу через масштабний технічний збій. Користувачі фінустанов масово скаржаться на неможливість провести платежі. Проблеми виникли саме під час активної фази блокування Telegram та VPN-сервісів.
Про це свідчать дані сервісу Downdetector.
У роботі найбільших банків Росії — «Сбербанку», ВТБ, «Альфа-банку» та «Т-банку», а також Системи швидких платежів — зафіксовано масштабний збій.
Користувачі повідомляють про серйозні проблеми: не проходять платежі, не працює розрахунок картками в магазинах, виникають збої в банківських застосунках, а також неможливо зняти готівку в банкоматах.
Найбільше скарг надходить із Москви та області, Самарського й Новосибірського регіонів, а також із Санкт-Петербурга.
Недоступність банківських сервісів виникла на тлі запланованого Кремлем повного блокування Telegram і посилення обмежень щодо VPN. За останні три дні рівень блокування месенджера зріс від 70% до 80%.
Нагадаємо, голова «Ростелекому» Михайло Осеєвський заявив про швидку «смерть» Telegram на користь нової держмережі MAX. Це сталося 29 березня на тлі спроб руху «Алый лебедь» організувати протести проти блокування Інтернету в РФ. Влада відповіла посиленням контролю: у містах збільшили кількість силовиків, проводили затримання, перевіряли документи, а в Мурманську навіть глушили мобільний зв’язок.