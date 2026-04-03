ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
3650
Час на прочитання
1 хв

У Росії "лягли" найбільші банки на тлі спроб заблокувати Telegram та VPN

Клієнти найбільших російських банків не можуть зняти готівку та розрахуватися картками в магазинах.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російський «Сбербанк» / © Сбербанк

Російська банківська система опинилася на межі колапсу через масштабний технічний збій. Користувачі фінустанов масово скаржаться на неможливість провести платежі. Проблеми виникли саме під час активної фази блокування Telegram та VPN-сервісів.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

У роботі найбільших банків Росії — «Сбербанку», ВТБ, «Альфа-банку» та «Т-банку», а також Системи швидких платежів — зафіксовано масштабний збій.

Користувачі повідомляють про серйозні проблеми: не проходять платежі, не працює розрахунок картками в магазинах, виникають збої в банківських застосунках, а також неможливо зняти готівку в банкоматах.

Найбільше скарг надходить із Москви та області, Самарського й Новосибірського регіонів, а також із Санкт-Петербурга.

Недоступність банківських сервісів виникла на тлі запланованого Кремлем повного блокування Telegram і посилення обмежень щодо VPN. За останні три дні рівень блокування месенджера зріс від 70% до 80%.

Нагадаємо, голова «Ростелекому» Михайло Осеєвський заявив про швидку «смерть» Telegram на користь нової держмережі MAX. Це сталося 29 березня на тлі спроб руху «Алый лебедь» організувати протести проти блокування Інтернету в РФ. Влада відповіла посиленням контролю: у містах збільшили кількість силовиків, проводили затримання, перевіряли документи, а в Мурманську навіть глушили мобільний зв’язок.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie