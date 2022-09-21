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У Росії "ліг" сайт держпослуг, через який росіянам могли розсилати повістки

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У Росії "ліг" сайт держпослуг, через який росіянам могли розсилати повістки

Фото: Associated Press

Після оголошення часткової мобілізації в Росії став недоступним сайт державних послуг. До цього моменту у Мережі користувачі поширювали повідомлення про те, що повістки росіянам надсилатимуть онлайн.

У Мінцифри Росії узялися заспокоювати своїх громадян, стверджуючи, що розсилання повісток онлайн не буде.

Так, у соцмережах з’явилася інформація про те, що повістки на військову службу росіянам надходитимуть через сайт державних послуг. Тобто держава начебто має надіслати повідомлення про призов усім, хто має акаунт на цьому сайті. А решті громадян повістки начебто мають надіслати поштою.

Невдовзі після таких чуток у Мережі головний сайт РФ з надання державних послуг "ліг".

Скриншот / ©
Скриншот

Своєю чергою в Мінцифри Росії почали запевняти, що влада не надсилатиме повістки через онлайн-сервіс. 

"Повідомляємо, що таких планів немає. Необхідна законодавча база для цього відсутня", – йдеться в заяві представників відомства.

Там додали, що немає законних підстав для надсилання повісток через сайт держпослуг. 

Але призовники пишуть у Мережі, що отримують такі сповіщення.  

Скриншот / ©
Скриншот

Нагадаємо, президент Володимир Путін 21 вересня оголосив у Росії часткову мобілізацію та підписав відповідний указ.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
846
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