У Росії лікар-анестезіолог прийшов на роботу з карабіном і влаштував стрілянину

У Росії лікар-анестезіолог прийшов на роботу з карабіном і влаштував стрілянину

Лікар був п’яним і, на щастя, не влучив ні в кого із людей.

Вранці у вівторок, 28 грудня, у районній лікарні в російському місті Світлограді (Ставропольський край) лікар-анестезіолог приніс на роботу карабін "Сайга" та влаштував стрілянину у коридорі, де в той час перебували пацієнти, які прийшли робити щеплення від COVID-19.

Про це повідомили в Telegram-каналі РЕН-ТВ.

Як розповіли очевидці, чоловік зі зброєю, схожою на автомат, забіг у коридор лікарні, пересмикнув затвор і став ламати двері в один із зачинених кабінетів. Водночас він здійснив кілька пострілів - у стіни та стелю.

Як з'ясувалося пізніше, це був 36-річний працівник цього медзакладу Андрій Мірошниченко. Він прийшов зі зброєю, щоб з'ясувати стосунки зі своєю дружиною, яка працює в тій же районній лікарні медсестрою. Підозрюючи її у службовому романі з одним із лікарів, він виламував двері до її кабінету та кілька разів вистрелив із карабіна “Сайга”.

Співробітники позавідомчої охорони після спрацювання тривожної кнопки в лікарні прибули на місце події та затримали хулігана. За попередньою інформацією, чоловік був п'яний. Ніхто зі співробітників лікарні та пацієнтів не постраждав.

Нагадаємо, 13 грудня в Росії біля школи на території Серпухівського жіночого монастиря 18-річний парубок влаштував вибух.

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