У Росії ліквідували воєнного злочинця: чим "відзначився"

Офіційного підтвердження смерті військового армії РФ наразі немає.
У російському Красноярську, ймовірно, ліквідували військового злочинця Сергія Конкеєва. Повідомляється, що його усунули партизани руху проти путінізму "Екстреміст".
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
Як зазначається, злочинець перебував у складі ПВК "Вагнер". Так, він брав участь у збройній агресії проти України від лютого 2022 року. За визнанням самого Конкеєва, він розстріляв трьох полонених українців та зарізав двох полонених польських добровольців.
"Останнім місцем роботи Конкеєва було СІЗО-1 Красноярська, де він вербував зеків для участі у "СВО" і яке неодноразово фігурувало у розслідуваннях щодо катувань підслідних", – зауважує Бутусов.
Раніше у Бердянську ліквідували місцевого колаборанта.
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