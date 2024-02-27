У Росії ліквідували воєнного злочинця: чим "відзначився"

У російському Красноярську, ймовірно, ліквідували військового злочинця Сергія Конкеєва. Повідомляється, що його усунули партизани руху проти путінізму "Екстреміст".

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

У Росії ліквідували військового злочинця, який розстрілював українських полонених

Як зазначається, злочинець перебував у складі ПВК "Вагнер". Так, він брав участь у збройній агресії проти України від лютого 2022 року. За визнанням самого Конкеєва, він розстріляв трьох полонених українців та зарізав двох полонених польських добровольців.

"Останнім місцем роботи Конкеєва було СІЗО-1 Красноярська, де він вербував зеків для участі у "СВО" і яке неодноразово фігурувало у розслідуваннях щодо катувань підслідних", – зауважує Бутусов.

Раніше у Бердянську ліквідували місцевого колаборанта.