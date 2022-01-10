У Росії літак з майже пів сотнею пасажирів на облавку викотився за межі смуги

У Росії літак з майже пів сотнею пасажирів на облавку викотився за межі смуги

Пасажири не постраждали, їх висадили з літака та переправили до будівлі аеропорту.

Літак авіакомпанії Red Wings, що прилетів із Москви до Бєлгорода, викотився за межі злітно-посадкової смуги. Інцидент стався о 10:42 за московським часом, під час посадки рейсу WZ 387 Домодєдово – Бєлгород з 47 пасажирами.

Про це повідомила пресслужба уряду Бєлгородської області з посиланням на заступника губернатора Володимира Базарова, пише російський "Интерфакс".

"Пасажири, за попередніми даними, не постраждали, зараз їх висадили із літака та переправили до будівлі аеропорту, літак залишиться на місці для проведення розслідування зазначеного НП", - заявив Базаров.

Своєю чергою поінформоване джерело повідомило , що під час посадки лайнера в аеропорту Бєлгорода пілоти не змогли утримати літак у межах злітно-посадкової смуги через зледеніння аеродрому.

Нагадаємо:

У селі Терново Тячівського району Закарпатської області аероплан здійснив аварійну посадку. Причиною стало те, що під час приземлення вибухнув бензобак.

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