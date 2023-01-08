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У Росії літак застряг у кучугурі і не зміг навіть злетіти (відео)

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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571
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У Росії літак застряг у кучугурі і не зміг навіть злетіти (відео)

Фото: Pexels

У Пермі літак застряг у заметі при спробі зльоту.

У соціальних мережах очевидці діляться кадрами, на яких видно, як пасажири залишають літак через інцидент.

За словами очевидців, авіалайнер занесло, коли він набирав швидкість, і його забрало вліво від злітно-посадкової смуги.

Спочатку рейс переносили через погоду, але коли все ж таки вирішили летіти, лайнер не зміг навіть доїхати до самої ВПП — під час руління його занесло і він зав'язав у снігу.

Людей довелося знову виводити з літака та відправляти грітися до аеропорту.

Нагадаємо, що раніше у літаку чоловік помочився на жінку та показував статевий орган, але на цьому проблеми не закінчилися.

Також в аеропорту Москви пролунав вибух у літаку. Через це пасажирів довелося терміново евакуювати.

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Дата публікації
Перегляди
571
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