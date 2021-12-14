У Росії льодяна брила проламала дівчині череп: за її життя досі борються лікарі (відео)

Потерпіла перебуває в комі.

На набережній річки Мийки у Санкт-Петербурзі на 33-річну дівчину з даху багатоповерхівки обвалилася брила льоду. Потерпіла впала в кому.

Про інцидент пише Telegram-канал Mash.

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На відео видно, як дівчина іде тротуаром з іншою жінкою. Раптом згори падає брила льоту просто потерпілій на голову. Вона одразу втратила свідомість.

"Момент падіння шматка льоду на дівчину, що проходила набережною Мийки, виглядає це відверто страшно. Постраждала як і раніше в комі, за її життя борються лікарі", – наголошується у повідомленні.

Російські телеканали зазначають, що прикрий інцидент стався 13 грудня. Дівчину госпіталізували відразу ж після того, як сталася трагедія. Стан потерпілої лікарі оцінюють як важкий. Вона отримала перелом основи черепа.

За інформацією прокуратури Адміралтейського району, за фактом події проводиться перевірка.

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