ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
836
Час на прочитання
1 хв

У Росії лунали вибухи: виведено з ладу ще два газогони — джерела

Обидва уражені газогони забезпечували діяльність військових обʼєктів РФ, що задіяні у повномасштабній агресії Росії проти України.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Пожежа на газогоні

Пожежа на газогоні

У російській Пензі 8 вересня внаслідок серії вибухів було виведено з ладу єдину систему магістральних нафтопроводів.

Про це повідомляє «Суспільне», посилаючись на джерела у спецслужбах.

Як повідомляють джерела, щонайменше чотири вибухи в Желєзнодорожньому районі міста Пенза пролунали близько четвертої години ранку. Внаслідок цього дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування.

Крім того, згідно з інформацією джерела в українській розвідці, на цій самій локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення.

За кілька годин після вибухів, з метою приховати справжні причини надзвичайної події, в місцевих ЗМІ зʼявилася інформація про нібито «планові навчання» на нафтогазових обʼєктах спільно з екстреними та спеціальними службами. Місцевих мешканців закликали зберігати спокій та не реагувати на інформацію про вибухи у місцевих пабліках.

Обидва уражені газогони забезпечували діяльність військових обʼєктів РФ, що задіяні у повномасштабній агресії Росії проти України, зазначило джерело.

Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня Сили оборони України завдали низку успішних ударів по важливих військових об’єктах на території Росії. Були уражені нафтопровід, нафтопереробний завод та місця дислокації окупаційних військ.

Дата публікації
Кількість переглядів
836
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie