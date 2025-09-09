Пожежа на газогоні

Реклама

У російській Пензі 8 вересня внаслідок серії вибухів було виведено з ладу єдину систему магістральних нафтопроводів.

Про це повідомляє «Суспільне», посилаючись на джерела у спецслужбах.

Як повідомляють джерела, щонайменше чотири вибухи в Желєзнодорожньому районі міста Пенза пролунали близько четвертої години ранку. Внаслідок цього дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування.

Реклама

Крім того, згідно з інформацією джерела в українській розвідці, на цій самій локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення.

За кілька годин після вибухів, з метою приховати справжні причини надзвичайної події, в місцевих ЗМІ зʼявилася інформація про нібито «планові навчання» на нафтогазових обʼєктах спільно з екстреними та спеціальними службами. Місцевих мешканців закликали зберігати спокій та не реагувати на інформацію про вибухи у місцевих пабліках.

Обидва уражені газогони забезпечували діяльність військових обʼєктів РФ, що задіяні у повномасштабній агресії Росії проти України, зазначило джерело.

Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня Сили оборони України завдали низку успішних ударів по важливих військових об’єктах на території Росії. Були уражені нафтопровід, нафтопереробний завод та місця дислокації окупаційних військ.