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У Росії із пам'ятника маленькому Леніну зробили Буратіно: фото

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У Росії із пам'ятника маленькому Леніну зробили Буратіно: фото

Фото: із соцмереж

Гіпсову скульптуру Володі Ульянова російські умільці переробили на головного героя радянської казки про золотий ключик.

У місті Совєтську Калінінградської області Росії традиційну для радянської епохи гіпсову скульптуру маленького Володі Ульянова-Леніна, яка раніше стояла у міському дитячому парку, переробили на фігурку Буратіно. 

Про це повідомили на сайті Клопс з посиланням на місцевого гіда Євгенію Романову. 

Перероблена скульптура тепер “прикрашає” подвір’я будинку на вулиці Колгоспній. Тутешня мешканка збирає предмети радянського побуту і частину колекції виставила на прибудинковій ділянці. 

"Якщо придивитися, це зовсім не герой казки про золотий ключик, а маленький Ленін, якого розфарбували, приробили довгий ніс та смугасту шапочку”, — повідомила Романова. 

Раніше скульптура Володі Ульянова стояла у міському дитячому парку, але в пострадянські часи її звідти прибрали. “Він виявився нікому не потрібним і йому подарували друге життя”, — уточнила екскурсовод. 

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Нагадаємо, раніше в російському місті  Нововоронежі відкрили пам'ятник Оленці, яка за місцевою легендою, заснувала село Нова Альонівка. Арт-об'єкт розкритикували, назвавши його "Оленкою Постапокаліпсісу".

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