У Челябінській області РФ маніяк 14 років тримав і ґвалтував у підвалі викрадену дівчину. Дівчині вдалось втекти у неділю, 30 липня після того, як у чоловіка загострилося психічне захворювання і його відвезли до лікарні. Вона систематично зазнавала фізичного та сексуального насильства.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Відомо, що маніяк викрав дівчину 2009-го року, на той момент їй було було 19 років. Вона познайомилася з 37-річним Володимиром поряд із залізничним вокзалом Челябінська. Він запросив її до себе додому в селище Смоліне – випити та повеселитися. Але вже вдома він замкнув дівчину, погрожуючи розправою. У тому ж будинку весь час жила мати чоловіка.

За словами дівчини, всі ці роки Володимир ґвалтував її. Вона розповіла, що маніяк майже весь час тримав її у кімнаті і часто бив по голові з такою силою, що вона просто забула всі контактні дані своїх рідних і не могла зателефонувати, наприклад, сестрі. Коли чоловік йшов з дому, то зв'язував дівчину, пристібав до балки та заклеював рот скотчем. Викрадач випускав її тільки для роботи по дому: дівчина допомагала його літній матері, доглядала за нею, прибирала і готувала.

Під час огляду будинку злочинця також було знайдено останки жінки, яку маніяк, ймовірно, вбив 2010-2011-х роках. Вона також могла бути у полоні. Мати злочинця про все знала, але покривала його.

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