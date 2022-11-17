У Росії маршрути пересування силовиків вирішили приховувати від іноземців

ФСБ РФ розширила перелік інформації, яка не становить державної таємниці, але може бути використана проти безпеки Росії.

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Російської Федерації доповнила перелік несекретних відомостей в сфері військової та військово-технічної діяльності, які заборонено передавати “іноземним джерелам”, оскільки це “загрожує безпеці”. До нього додано пункт про перевезення військових.

Оновлену версію цього переліку опубліковано на російському інтернет-порталі правової інформації.

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Пункт, що забороняє передавати іноземним джерелам відомості про дислокацію, дійсні найменування, організаційну структуру, озброєння та чисельність збройних сил РФ та інших силових структур, доповнено відомостями “про перевезення, маршрути транспортування та пересування” співробітників відомств.

Відповідні зміни набудуть чинності з 1 грудня 2022 року.

Нагадаємо, наприкінці жовтня до Білорусі прибували російські солдати у межах спільного розгортання військ двох країн.

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